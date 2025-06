I diversi infortuni potrebbero aver condizionato il rendimento del giocatore serbo che nel corso della stagione non è riuscito ad incidere

Ll’ultima stagione al Torino di Ivan Ilic non è stata delle più fortunate, a causa di una serie di infortuni fisici che gli hanno impedito di trovare molti minuti in campo e una continuità di buone prestazioni. Nonostante le poche partite giocate Ilic aveva destato l’attenzione dello Spartak Mosca che nella sessione di mercato invernale era disposto a offrire 20 milioni per poter portare il giocatore serbo nella propria rosa. Tuttavia la mancata conclusione della trattativa ha forzato Ilic a restare senza però più trovare minuti in campo a causa dell’arrivo del giovane centrocampista Cesare Casadei, che fin da subito si è guadagnato la titolarità con una serie di ottime prestazioni, poi diminuite nel corso del finale di stagione. Dal suo arrivo Ilic raramente è riuscito a partire tra i primi 11 mentre è stato più volte impiegato a gara in corso per tentare di dare imprevedibilità con le sue giocate senza però risultare quasi mai decisivo.

Il possibile calo di valore

Dopo quasi 3 stagioni al Torino Ilic potrebbe essere tra gli indiziati a lasciare la squadra nel corso della sessione di mercato estiva. L’investimento importante di quasi 16 milioni non ha mai prodotto i risultati sperati e la società potrebbe essere intenzionata a cedere il giocatore cercando di ricoprire i costi della spesa iniziale o eventualmente trarne un profitto come sarebbe potuto accadere a gennaio. Questa al Torino è stata la sua peggiore stagione in termini realizzativi, e nonostante in alcune occasioni abbia fornito buone prestazioni, come nel caso della partita contro l’Atalanta in cui è riuscito a siglare il suo unico gol del campionato, sono più le partite sotto tono quelle che i tifosi ricordano, per questo il suo bilancio stagionale non può essere positivo.

Presenza totali: 19

Gol: 1

Assist: 0

Voto: 5