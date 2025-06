Sono i 12 giocatori granata convocati dalle rispettive nazionali per sostenere le prossime sfide in programma

Con il termine della stagione diversi calciatori del Torino si sono già recati nei rispettivi paesi per prepararsi in vista dei prossimi impegni con la propria nazionale. Dopo una stagione impegnativa diversi calciatori cercheranno di concludere al meglio la propria annata, mentre altri che hanno avuto un rendimento sotto tono nel corso del campionato cercheranno di rilanciarsi in queste gare internazionali per mandare un messaggio incoraggiante alla società. Rispetto all’ultima pausa per le nazionali, c’è solo un convocato in più della rosa del Torino. Tra i primi ad aver raggiunto il ritiro con la nazionale Ricci e Casadei si sono messi a disposizione del commissario tecnico Spalletti, tra gli altri nomi spuntano Pedersen con la Norvegia, Adams con la Scozia, Vlasic e Sosa con la Croazia, Ilic con la Serbia, Gineitis con la Lituania, Elmas con la Macedonia del Nord, Maripan con il Cile, Walukiewicz con la Polonia e Sanabria con il Paraguay.

Torino, tutti gli impegni dei nazionali

Venerdì 6 giugno

02:00 Paraguay-Uruguay ( Sanabria )

) 03:00 Cile-Argentina ( Maripan )

) 20:45 Norvegia-Italia ( Pedersen , Ricci , Casadei )

, , ) 20:45 Scozia-Islanda ( Adams )

) 20:45 Gibilterra-Croazia ( Vlasic , Sosa )

, ) 20:45 Polonia-Moldavia ( Walukiewicz )

) 20:45 Macedonia del Nord-Belgio (Elmas)

Sabato 7 giugno

18:00 Malta-Lituania ( Gineitis )

) 20:45 Albania-Serbia (Ilic)

Lunedi 9 giugno

14:00 Liechtenstein-Scozia ( Adams )

) 16:00 Kazakistan-Macedonia del Nord ( Elmas )

) 20:45 Italia-Moldavia ( Ricci , Casadei )

, ) 20:45 Estonia-Norvegia ( Pedersen )

) 20:45 Croazia-Repubblica Ceca (Vlasic, sosa)

Martedì 10 giugno

19:00 Danomarca-Lituania ( Gineitis )

) 20:45 Serbia-Andorra ( Ilic )

) 20:45 Finlandia-Polonia ( Walukiewicz )

) 22:00 Bolivia-Cile (Maripan)

Mercoledì 11 giugno

02:45 Brasile-Paraguay (Sanabria)