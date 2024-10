Nella rosa del Torino non c’è un altro attaccante con le stesse caratteristiche del colombiano, Vanoli ora deve rivedere i suoi piani

Un esito peggiore riguardo alle condizioni di Duvan Zapata, rispetto a quello che è arrivato ieri, non poteva esserci. Il colombiano si dovrà ora sottoporre a un intervento chirurgico, poi comincerà un lungo iter riabilitativo ma non c’è alcuna speranza di rivederlo in campo prima della fine del campionato: per il suo rientro se ne riparlerà solamente nella prossima stagione. L’infortunio del centravanti è un durissimo colpo per il Torino (che tra l’altro ha così perso in pochi mesi, seppur per motivi differenti, tutti e tre i migliori giocatori della scorsa stagione: Buongiorno, Bellanova e appunto Zapata) e ora Paolo Vanoli è costretto a rivedere i propri piani.

Adams e Sanabria ora titolari ma con caratteristiche diverse

Nella rosa del Torino non c’è un altro attaccante che per caratteristiche possa sostituire Zapata. E non parliamo solamente in termini di gol, non c’è infatti un’altra prima punta di peso, brava nel proteggere il pallone, nel far salire la squadra, nel far reparto da sola. La coppia d’attacco titolare sarà ora quella composta da Antonio Sanabria e Ché Adams, con Yann Karamoh e Alieu Njie pronti a dare una mano, ma nessuno di loro è un vero numero 9. Tutti e quattro sono più che altro seconde punte, anche se sia Sanabria che Adams hanno giocato più volte come terminale offensivo delle proprie squadre, pur interpretando il ruolo in maniera differente rispetto a quanto fa Zapata.

Torino: Vanoli pensa a soluzioni offensive diverse

Vanoli dovrà ora tenere in considerazione le caratteristiche differenti dei suoi attaccanti, che avranno ora molte più responsabilità rispetto a quante ne abbiano avute finora. Saranno prima di tutto Sanabria e Adams, poi anche Karamoh e Njie, a dover garantire quell’apporto in termini di gol che Zapata avrebbe dato. Quella del colombiano è un’assenza che è destinata a pesare ma il quanto peserà dipenderà da Vanoli e dalla sua capacità di trovare soluzioni alternative, oltre che dalle prestazioni degli stessi giocatori.