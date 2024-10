Duvan Zapata ha finito la stagione e il mercato è chiuso: questa è l’occasione per Antonio Sanabria di fare bene

Non è un momento facile in casa Toro. Tra Coppa Italia e Serie A, sono arrivate 3 sconfitte di fila. Ma inoltre, Duvan Zapata ha finito la stagione. Uscito in barella contro l’Inter, ha subito la rottura del crociato e dei menischi del ginocchio sinistro. Adesso il mercato è chiuso e questa è l’occasione per Antonio Sanabria di tornare protagonista. Senza il capitano del Toro, gli attaccanti diventano 3: Adams, Sanabria e Karamoh. Vanoli gioca con il 3-5-2 e quindi i due titolari saranno Adams e Sanabria. Karamoh infatti non è mai partito titolare in campionato. Inoltre, Vlasic potrebbe essere utilizzato in un ruolo più offensivo. Vanoli ragiona su tutte le possibili soluzioni.

L’occasione di Sanabria

A inizio stagione, i due titolari erano Zapata e Sanabria. Ma poi Adams ha rubato il posto a Sanabria. Per lo scozzese, tra coppa e campionato, 9 partite condite da 4 gol e 2 assist. Il numero 18 è in splendida forma. Per Sanabria invece, 5 partite e 1 gol. Ma adesso ha una grossa occasione. Può dimostrare quanto vale ed essere più decisivo sottoporta. In granata dal 2021, il suo contratto scade nel 2026. Conosce la Serie A e soprattutto l’ambiente granata. Questa è la sua occasione per lasciarsi alle spalle un momento abbastanza negativo.

Vanoli ci crede

Le qualità non mancano al numero 9 del Torino. Le capacità per fare bene ci sono tutte, ma il tasso di realizzazione dei gol va alzato al più presto. Deve diventare un finalizzatore, oltre a legare il gioco con gli altri reparti. Prima di Verona-Torino, Vanoli aveva detto: “Sanabria deve imparare a diventare un giocatore importante”. Ora per lui ci saranno molte più chance dal primo minuto e Vanoli ci crede. La speranza è che possa fare bene come nella stagione 2022/2023. Adesso si trova in Sud America, in ritiro con la nazionale del Paraguay.