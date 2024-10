La statistica in Serie A del Torino di Vanoli: i granata sono la squadra che ha fatto più parate nelle prime 7

Le prime 7 giornate di Serie A se ne sono andate. Torino che si trova al 7° posto a 11 punti. Ma le cose potrebbero andare meglio, viste le 3 sconfitte di fila tra coppa e campionato e il grave infortunio di Zapata. Analizzando le statistiche della Serie A, c’è un dato che salta subito all’occhio. Con ben 30, il Torino è la squadra che ha fatto più parate. Seguono Fiorentina (28), Udinese (25), Venezia (25) e Parma (24). Nel Toro, 6 partite le ha giocate Vanja Milinkovic-Savic, mentre una l’ha giocata Alberto Paleari (contro la Lazio). Questo è un chiaro segnale che la difesa concede troppo e va sistemata.

La difesa va sistemata

Toro che ha finora raccolto 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. 12 gol fatti, ma 11 gol subiti. 11 gol subiti in 7 partite non sono pochi. La difesa concede troppo e ci sono dei meccanismi da sistemare. Vanoli aveva lavorato con Vojvoda, Coco e Masina per tutta l’estate. Poi sono arrivati dal mercato Walukiewicz e Maripan. I due nuovi volti non hanno ancora convinto a pieno. Al momento ci sono diverse rotazioni, ma la quadra deve ancora essere trovata. Di questi 11 gol subiti, 3 li ha subiti Paleari e 8 Milinkovic-Savic. 30 parate inoltre non sono poche, ma sono sintomo che qualcosa non va.

Vanoli ne è consapevole

Vanoli sa che la difesa deve essere sistemata. Adesso c’è la pausa dedicata alle nazionali, ma Maripan e Walukiewicz non saranno al Filadelfia. Coco invece ci sarà. Prima della partita contro l’Inter, Vanoli aveva detto: “Abbiamo subito tanti gol, ma io li ho analizzati e su 49 occasioni concesse, ben 16 sono avvenute su transizione difensiva e 3 sono state gol”. Consapevole del fatto che molti gol presi erano evitabili, Vanoli lavora e cerca di migliorare la situazione.