Gineitis, Ricci e Linetty sono riusciti a tenere testa al centrocampo dell’Inter, considerato il più forte del campionato

Il Torino si presenta alla sosta di ottobre con una sconfitta, in casa dell’Inter. Dopo una partita pazza i nerazzurri hanno avuto la meglio sui granata, vincendo 3-2. Al di là di tutto, al netto dell’espulsione di Maripan, i ragazzi di Vanoli si sono resi protagonisti di una partita positiva, più dal centrocampo in su che in difesa. Zapata è riuscito a far gol prima del grave infortunio, ma soprattutto la mediana ha fatto vedere belle cose contro uno dei reparti più forti d’Europa.

Bene i centrocampisti

Le scelte di Vanoli a poche ore dalla sfida avevano sorpreso un po’ tutti: fuori Ilic e Vlasic, dentro Gineitis e Linetty con Ricci confermato. Un centrocampo più fisico e meno tecnico, impostato in questo modo proprio per contrastare la forza di quello nerazzurro, formato da Mkhitaryan, Calhanoglu e Frattesi. E c’è da dire che l’allenatore varesino ha avuto ragione. I tre centrocampisti non hanno mai sofferto contro la mediana interista, neanche con l’inferiorità numerica che ha visto mancare il supporto di Adams in fase di non possesso. Una buona prova dunque, che riconferma come Vanoli possa contare su tante soluzioni in mediana, potendo decidere di partita in partita a chi affidarsi in base al lavoro svolto in settimana.

Ingresso positivo per Vlasic

Nel secondo tempo sono poi entrati Ilic e Vlasic, e il croato ancora una volta è riuscito a lasciare il segno. Alla seconda presenza dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo, è riuscito a dare continuità all’assist fornito contro la Lazio segnando su rigore. Altro buon ingresso dunque per lui, che continua a scaldare i motori in vista di un rientro a pieno regime previsto per dopo la sosta.