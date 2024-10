Dopo il gol di Vlasic contro l’Inter sono diventati tre i gol (in campionato) segnati da giocatori granata subentrati a partita in corso

Capire durante la partita di cosa ha bisogno la squadra e intervenire per cambiare le sorti della partita è un talento importante e i cambi, in un calcio in cui ogni squadra ha a disposizione 5 sostituzioni, se ben utilizzati sono fondamentali. Paolo Vanoli sta dimostrando in questo avvio di campionato di avere questo talento e quindi di saper gestire al meglio tutti i giocatori in rosa inserendo nei momenti giusti della partita i giocatori giusti. Lo dimostrano i gol arrivati dalla panchina che dopo la partita contro l’Inter sono diventati tre. Contro il Verona infatti la partita era ferma sul 1-2 con i granata in vantaggio si di un gol che di un uomo e, al 67′, il tecnico del Toro ha deciso di togliere Sanabria, autore di un gol e colpevole di aver sbagliato un calcio di rigore, e di inserire Che Adams; lo scozzese ci ha messo 12 minuti a trovare il gol del momentaneo 1-3, gol che è poi risultato decisivo visto che il Verona a fine partita ha trovato il gol del 2-3.

Lazio, ancora Adams

Nella partita successiva di campionato, contro la Lazio i granata erano sotto per 0-1 e Vanoli ha tolto Tameze per far entrare Adams al 46′, 21 minuti dopo l’ex Southampton ha segnato il gol dell’1-2 che ha accorciato le distanza. Sfortunatamente poi i granata hanno perso la partita per 3-2. Infine contro l’Inter, con la squadra piemontese sotto di due gol e di un uomo a San Siro, mister Vanoli ha lanciato Vlasic che era rimasto in panchina perchè non era stato bene in settimana. Al croato sono bastati due minuti per andare a segno (entrato all’84’ e gol all’86’): freddo, dal dischetto, ha realizzato la rete del 3-2.

Dalla panchina non solo gol

Dalla panchina non sono arrivati solamente gol in questa stagione, le capacità di Vanoli in questo aspetto si vedono anche dalle ottime prestazioni dei giocatori inseriti, anche se questi non segnano. Per esempio contro la Lazio oltre al gol di Adams anche l’assist arriva dalla panchina e più precisamente dal trequartista croato Nikola Vlasic dopo appena quattro minuti dal suo ingresso in campo. Anche contro l’Inter, il gol di Vlasic (subentrato) arriva su calcio di rigore guadagnato da Adam Masina, subentrato anche lui a partita in corso.