Lo scorso anno, a questo punto della stagione, il Torino contava 9 punti. Con Vanoli ne sono arrivati due in più, ma non solo

Per il Torino quella di San Siro è stata la terza sconfitta consecutiva tra Serie A e Coppa Italia, la seconda di fila considerando solo le gare di campionato. Interrotto il trend positivo di inizio stagione ma nonostante questo i granata si presentano alla sosta per le nazionali di ottobre al 7° posto in classifica. Un buon risultato, considerando anche come lo scorso anno, a questo punto, con Juric in panchina i granata occupavano la 10ª casella, con due punti in meno. Con Vanoli il rendimento è stato dunque migliore, e può confermarsi nelle prossime giornate.

Il punto sulla Serie A

Tante sorprese per quanto riguarda il campionato. Spicca il +9 dell’Udinese, che lo scorso anno a questo punto era a 4 punti, e ora addirittura a 13. Bene anche l’Empoli, passato da 3 a 10 e attualmente tranquillo, così come la Lazio, che conta ben 6 punti in più. Il Torino è tra le otto squadre “in positivo”, mentre ci sono tante big in rosso. Il Milan ha avuto la discesa peggiore: i rossoneri erano a 18 punti dopo 7 giornate lo scorso anno, mentre adesso ne contano 11. Discorso simile per l’Inter, a -4, e il Monza, con 5 punti in meno.

La classifica

Napoli 16 (+2) Inter 14 (-4) Juventus 13 (-1) Lazio 13 (+6) Udinese 13 (+9) Milan 11 (-7) Torino 11 (+2) Atalanta 10 (-3) Roma 10 (+2) Empoli 10 (+7) Fiorentina 10 (-4) Verona 9 (+1) Bologna 8 (-2) Como 8* Parma 6* Cagliari 6 (+4) Lecce 5 (-6) Genoa 5 (-3) Monza 4 (-5) Venezia 4*

*Lo scorso anno in Serie B