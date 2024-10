Nikola Vlasic è tornato alla grande dall’infortunio. Un gol e un assist in due partite da subentrato: adesso è il suo momento

Si tratta di un momento un po’ turbolento in casa Torino. Ma c’è un giocatore che può far sorridere Vanoli, nonostante l’infortunio di Zapata e le 3 sconfitte consecutive tra Serie A e Coppa Italia. Il suo nome è Nikola Vlasic. Contro la Lazio è entrato nel secondo tempo e ha servito ad Adams l’assist per il momentaneo 2-1 granata. Stessa storia contro l’Inter a San Siro, ma questa volta ha segnato il definitivo 3-2 su calcio di rigore, battendo Sommer dagli 11 metri. Due partite da subentrato al rientro dall’infortunio, che fanno rima con 1 gol e 1 assist. Non male come inizio, dopo un lungo calvario.

Adesso è il suo momento

Ora c’è la sosta dedicata alle nazionali, ma lui non è partito direzione Croazia. Il numero 10 rimane al Filadelfia e potrà così lavorare con Vanoli. In questo modo, a partire da Cagliari-Torino, si candiderà a diventare titolare in questo Toro. Subito sul pezzo, ha già dimostrato che l’atteggiamento è quello giusto. Lui al Torino si trova bene e vuole tornare protagonista. La sua stagione è appena iniziata, dopo aver saltato tutta la preparazione estiva con la squadra, per colpa della pubalgia. Pubalgia che già lo aveva tormentato alla fine della scorsa stagione. Ora è solo un ricordo.

Può diventare un jolly

Prima di convocarlo, Vanoli si è assicurato che stesse bene al 100%, visto che la stagione è lunga. Inoltre, ora si è fatto male Zapata che ha finito la stagione. Vlasic è un trequartista, quindi può diventare un jolly. Tendenzialmente avrebbe giocato come mezzala, ma può giocare anche come sottopunta. Vanoli valuta anche il 3-5-1-1, con lui alle spalle di Adams, Sanabria, o Karamoh. Visto che gli attaccanti sono 3 e non più 4, il croato può dare una mano. Vlasic è pronto per tornare titolare.