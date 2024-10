Ai numerosi messaggi di affetto per il capitano, si aggiunge lo striscione del settore più caldo del tifo granata

Dopo la pessima notizia della rottura del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale, tutti si sono stretti attorno alla figura di Duvan Zapata, il quale a 33 anni dovrà affrontare un lungo calvario prima di rientrare sui terreni di gioco. Per questo, il colombiano ha ricevuto numerosi messaggi d’affetto da diversi personaggi che gravitano attorno al mondo del calcio, così come una lettera da parte della società che in campo rappresenta da capitano: “Ti sono bastate poche partite per entrare nel cuore del tuo nuovo Club e dei tifosi”, si legge sul profilo Instagram del Torino. Niente di più vero e a dimostrarlo è lo striscione firmato Curva Maratona apparso di fianco alla Biglietteria Nord dello Stadio Grande Torino. “Forza Duvan. La Maratona è con te!” è il messaggio dedicato al colombiano, che tutti si augurano possa ristabilirsi al più presto possibile, per guidare il Toro egregiamente, con la fascia da capitano, come ha fatto in queste prime, e purtroppo anche ultime, uscite del suo campionato.