Per il Cies è il serbo il gioiello del club granata. Adesso, senza il capitano e leader, è il momento di alzare ancor di più la posta

Nell’ultimo aggiornamento dell’osservatorio calcistico Cies, dedicato ai valori delle rose dei club, sono stati elencati i 100 club nel mondo il cui valore aggregato dei calciatori sotto contratto è più alto. Dati che raccontano anche quale sia il giocatore dal più elevato valore di ciascuna squadra. Per quanto riguarda la Serie A, sul gradino più alto del podio troviamo Lautaro Martinez, con un valore stimato tra i 95 e 120 milioni di euro. Subito dietro Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia, rispettivamente con una stima che va dai 69 agli 88 milioni di euro e dai 67 agli 84 milioni di euro. E invece qual è il giocatore dal valore più alto nella rosa del Torino?

Un centrocampista, ma non Ricci

In questa prima parte di stagione, in casa Torino, è nata effettivamente una stella, che illumina l’universo granata. Samuele Ricci ha festeggiato qualche giorno fa la centesima presenza in massima serie e ora si appresta ad affrontare i due impegni con la nazionale di Spalletti, che – dopo averlo escluso tra i convocati dell’ultimo Europeo in Germania – considera il nativo di Pontedera una pedina importante del suo scacchiere. Impossibile lasciarlo a casa dopo un inizio di stagione di così alto livello. Non è un caso che lo stesso Cies lo abbia inserito al secondo posto della classifica dei giocatori sotto pressione. Prestazioni che hanno generato un interessamento da parte del City di Guardiola. Senza dubbio è lui a prendersi la copertina, nel Torino, di queste prime battute stagionali. Per il Cies non è lui il giocatore dal più alto valore nella rosa granata: il reparto, però, è sempre lo stesso.



Ilic, onori e oneri Con un valore che si aggira tra i 27 e i 38 milioni di euro è Ivan Ilic a guardare tutti i suoi compagni dall’alto. E’ il serbo il giocatore premiato da un calcolo sulla base di un modello statistico, sviluppato dal Cies. Onori e soprattutto oneri per una valutazione che, sommata al prezzo d’acquisto del gennaio 2023, lo chiama a prendersi il Toro sulle spalle, a maggior ragione dopo l’infortunio di Zapata. C’è da dire che non se la passa benissimo nemmeno l’ex Hellas, rientrato anticipatamente dal ritiro della sua nazionale per un’infiammazione al tendine d’Achille. Una volta in campo, come Ricci già ha sottolineato per sé, sarà però giunto il momento anche per Ivan di prendersi maggiori responsabilità e di dare seguito alle prestazioni positive di questo inizio di campionato. Alessandro Bastoni of FC Internazionale is challenged by Ivan Ilic of Torino FC during the Serie A football match between FC Internazionale and Torino FC.