La rete nel finale di match con la Lazio è stata considerata dalla Lega Serie A la più bella dell’ultimo mese

Una rete inutile ai fini del risultato. Una fiammella riaccesa nel finale, al 92′ ma che non è valsa l’inizio di una rimonta dei granata, sconfitti 2-3 dalla Lazio. Il gol di Saul Coco ai biancocelesti resta comunque un gesto tecnico di pregevole fattura. Per questo la sua acrobazia si è aggiudicata l”Iliad Goal of The Month’ per il mese di settembre.