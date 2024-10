I numeri della sconfitta contro l’Inter a San Siro: i nerazzurri hanno dominato in superiorità numerica, ma i granata non hanno mai mollato

Terzo passo falso consecutivo per il Torino, uscito sconfitto da San Siro nel match di sabato sera. Questo fa sì che i ragazzi di Vanoli arrivino alla sosta al 7° posto in classifica, in piena lotta per le zone alte. Una partita che sarebbe certamente potuta andare diversamente, condizionata dall’espulsione di Maripan al 20° minuto, ma che ha comunque visto i granata sempre in partita nonostante tutte le peripezie. I dati in questo senso parlano chiaro: il club allenato da Inzaghi ha avuto certamente più chance, ma Ricci e compagni non hanno mai mollato.

I numeri di Inter-Torino

Come detto, si può parlare di due Inter-Torino differenti: quella prima dell’espulsione di Maripan, e quella dopo. Nei primi 19 minuti di gioco, infatti, i granata erano riusciti a gestire bene la forza dei nerazzurri, andando addirittura vicini al gol con una conclusione da fuori di Ricci. La follia del difensore cileno, poi, ha ovviamente dato coraggio ai campioni in carica della Serie A, che in superiorità numerica hanno alzato di molto il loro baricentro. Questo li ha portati a calciare addirittura 29 volte (contro i 7 del Toro), ma solo 7 verso la porta; Zapata&co invece sono stati più concreti, avendo ricavato 2 gol dai 7 tiri totali. Decisamente in controtendenza rispetto alle scorse stagioni e all’inizio di questa, il dato sopracitato non può che essere un buon aspetto da cui ripartire.

Per il resto, invece, si è assistito a un dominio dei nerazzurri: 14 calci d’angolo a 0, possesso palla all’80%, 688 passaggi riusciti contro i 127 del Toro e 15 a 3 il bilancio dei cross totali. Prova di forza totale dei ragazzi di Inzaghi, ma chiaramente influenzata dall’11 contro 10 in campo. E allora i rimorsi in casa Torino continuano ad alimentarsi, perché se con uno in meno la squadra ha messo per alcuni momenti in difficoltà l’Inter, immaginiamoci cosa sarebbe successo ad armi pari.