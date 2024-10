11 giocatori granata saranno impegnati con le loro nazionali durante la sosta di ottobre: spicca la sfida tra Adams e Sosa

Il campionato si ferma ancora una volta, per lasciar spazio alla sosta per le nazionali. Dopo le tre sconfitte di fila tra campionato e Coppa Italia Vanoli avrà 10 giorni a disposizione per preparare al meglio la sfida contro il Cagliari e ridefinire qualche aspetto tattico, ma dovrà farlo senza diversi titolari. In 11, infatti, sono stati convocati dalle proprie nazionali per gli impegni di Nations League e non solo. C’è Ricci con l’Italia, mentre Adams è stato chiamato con la Scozia. L’ex Southampton sfiderà Sosa, chiamato dalla Croazia a differenza di Vlasic; presenti anche Gineitis, con la Lituania, Vojvoda convocato con il Kosovo e Walukiewicz chiamato dalla Polonia. Torna Milinkovic-Savic nella Serbia, mentre è confermato Ilic; presente poi anche Pedersen nella Norvegia. Per quanto riguarda i sudamericani, invece, Maripan è stato chiamato dal Cile e Sanabria dal Paraguay.

Torino, tutti gli impegni dei nazionali

Giovedì 10 ottobre

20.45 Italia-Belgio (Ricci)

20.45 Norvegia-Slovenia (Pedersen)

23.00 Ecuador-Paraguay (Sanabria)

Venerdì 11 ottobre

2.00 Cile-Brasile (Maripan)

Sabato 12 ottobre

15.00 Lituania-Kosovo (Gineitis, Vovjoda)

18.00 Croazia-Scozia (Sosa, Adams)

20.45 Serbia-Svizzera (Milinkovic-Savic, Ilic)

20.45 Polonia-Portogallo (Walukiewicz)

Domenica 13 ottobre

20.45 Austria-Norvegia (Pedersen)

Lunedì 14 ottobre

20.45 Italia-Israele (Ricci)

Martedì 15 ottobre

1.30 Paraguay-Venezuela (Sanabria)

20.45 Scozia-Portogallo (Adams)

20.45 Lituania-Romania (Gineitis)

20.45 Spagna-Serbia (Milinkovic-Savic, Ilic)

20.45 Polonia-Croazia (Walukiewicz, Sosa)

20.45 Kosovo-Cipro (Vojvoda)

22.30 Colombia-Cile (Maripan)