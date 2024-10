Il difensore austriaco aveva chiesto il cambio per un problema fisico nella notte di San Siro, ma era solo un affaticamento

Un altro stop per il Torino, il terzo consecutivo tra campionato e Coppa Italia. I granata sono usciti sconfitti dal Saturday night di San Siro, seppur a testa alta. È stata una partita maledetta, prima condizionata dal rosso precoce di Maripan, poi rovinata dall’infortunio di Zapata. Nonostante questo, però, i ragazzi di Vanoli sono riusciti a farsi valere anche in 10 contro 11, mettendo l’Inter sotto pressione negli ultimi attimi di gara. La serata poteva essere anche peggiore, perché oltre al capitano colombiano anche Lazaro aveva chiesto il cambio a mezz’ora dalla fine. Per lui, però, in fin dei conti si trattava solamente di un affaticamento.

Passo indietro per Lazaro

Il cambio richiesto dall’austriaco aveva fatto preoccupare lo staff medico e anche Vanoli e Godinho, ma alla fine come detto si è trattato di un semplice affaticamento. Probabilmente, però, l’ex della gara sarebbe uscito comunque dal campo, dato che fino al 60′ si era rivelato uno dei peggiori. I numeri in questo senso parlano chiaro: solo 8 passaggi, 0 contrasti vinti su 3, 3 possessi persi e 2 falli. Si può dire con certezza che Darmian abbia vinto il duello su quella fascia. Un passo indietro dunque per il numero 20, che invece nelle prime gare stagionali si era messo in mostra per la buona continuità di rendimento. Anche a lui la sosta servirà per riposare, in modo da farsi trovare pronto al rientro in campo contro il Cagliari.

Infermeria comunque piena

Piccolo sospiro di sollievo dunque, nonostante l’infermeria granata sia comunque piena. A Schuurs e ai vari giovani come Savva, Njie e Ciammaglichella, infatti, si è aggiunto sabato anche Zapata. La speranza è che il capitano non dovrà stare molto tempo ai box, ma le sensazioni in questo senso sono negative, in attesa degli esami.