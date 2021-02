Sondaggio / Sul sistema da utilizzare contro l’Atalanta, i lettori si sono divisi a metà tra il 3-5-2 e il 4-4-2

Manca poco alla sfida che vedrà protagonisti l’Atalanta di Gasperini e il Torino di Nicola, subentrato di recente a Giampaolo. Il cambio di guardia sulla panchina granata ha portato diversi cambiamenti sul fronte di gioco, contornato da qualche cessione e dagli arrivi di Sanabria e Mandragora. Il nuovo tecnico ha provato a seguire l’indole dell’organico a disposizione nelle prime due aprtite, entrambe terminate in pareggio. Il 3-5-2 è stato infatti i modulo di partenza in entrambi i match, ma a partita in corso la rosa è stata disposta secondo il 4-4-2, per dare maggiore offensività ed un piglio diverso al gioco. Nel nostro ultimo sondaggio abbiamo perciò chiesto con quale modulo il Toro dovrebbe scendere in campo contro l’Atalanta.

Toro, metà dei lettori sposano la causa del 4-4-2

I nostri lettori si sono divisi esattamente a metà a riguardo. Un primo 50% ha infatti optato per il 3-5-2, preferendo la linea seguita sino ad ora da Nicola, la stessa applicata anche da Giampaolo dopo il fallimento del 4-3-1-2. La metà restante si è invece dichiarata favorevole al 4-4-2, che porterebbe quindi a qualche cambio anche sul fronte formazione con la difesa a 4. L’ultima parola spetta però al tecnico granata, pronto a tutto pur di strappare la prima vittoria da guida del Torino.