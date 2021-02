Sondaggi / Il contratto di Andrea Belotti scadrà nel 2022. Credete che rinnoverà o che lascerà il Toro?

Rinnovo sì o rinnovo no, questo il tema caldo su Belotti che affligge il Torino. I granata stanno infatti spingendo per trovare un accordo con il capitano, al suo sesto anno in granata ormai, ma con il contratto che scadrà nel 2022. Ad oggi, Belotti ha preso tempo e la decisione definitiva è stata rimandata a data da destinarsi. Complice sicuramente il futuro incerto del Torino, ancora troppo vicino alla zona retrocessione. Cairo e Vagnati intanto continuano a sottolineare la volontà del club di volerlo trattenere, ma l’ultima parola spetta al Gallo. Vi poniamo perciò questo questo: secondo voi Belotti rinnoverà il contratto? O sceglierà invece palcoscenici differenti da quello granata? Come di consueto potete farci sapere la vostra opinione tramite il sondaggio che trovate in basso a destra nella homepage di Toro.it.

