Sondaggio / Belotti è certamente l’uomo simbolo di questo Toro ma per il 61% dei lettori il Gallo non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022

Dopo 6 anni in granata la strada di Andrea Belotti è a un bivio: rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, oppure lasciare il Toro di cui è Capitano e simbolo indiscusso per tentare una nuova avventura altrove. La società, dal canto suo, ha più volte sottolineato la volontà di proseguire insieme all’attaccante che dovrà però dimostrarsi, per dirla con le parole del presidente Cairo, deciso e sicuro di voler rimanere. E indubbiamente su questa scelta non può non pesare la complicatissima situazione della squadra, ancora troppo pericolosamente vicina alla zona retrocessione. Il tempo per sedersi attorno ad un tavolo, dunque, non sembra ancora arrivato. Nel frattempo, però, sono i lettori di Toro.it a dirsi per nulla ottimisti sulla sua permanenza.

Per la maggioranza dei lettori, il Gallo non rinnoverà

Il 61% dei lettori che hanno partecipato al nostro sondaggio, infatti, si è detta convinta che Andrea Belotti, il cui contratto ricordiamo scadrà nel 2022, non rinnoverà con il Torino. Al contrario, il 39% è decisamente più ottimista e speranzoso. Per loro, infatti, il Gallo riuscirà a trovare l’accordo con la società e proseguirà la sua carriera alla guida della squadra granata.