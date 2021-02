Sondaggio / A Cagliari chi vorreste giocasse al fianco del Gallo Belotti: meglio con Zaza, Verdi o Bonazzoli?

Il Toro si appresta ad affrontare il Cagliari, una sfida molto importante ai fini della classifica, con entrambe le squadre in zona retrocessione. I granata si trovano al 17 posto a 17 punti e dietro alla squadra, allenata da Davide Nicola, proprio i sardi a quota 15 punti. La domanda che poniamo ai lettori di Toro.it è: chi vorreste al fianco di Belotti contro il Cagliari? Come di consueto potete farci sapere la vostra opinione tramite il sondaggio che trovate in basso a destra nella homepage di Toro.it.