Sondaggio / Il Toro è tornato a vincere contro il Cagliari: pensate che la vittoria contro i sardi sia stata quella della svolta?

I granata di Nicola contro il Cagliari sono tornati a vincere. Il Toro non raccoglieva i 3 punti dal 3 gennaio quando Belotti e compagni vinsero a Parma con ancora Giampaolo sulla panchina del Toro. Quello rimediato contro i rossoblù è un successo molto importante ai fini della classifica per centrare l’obiettivo salvezza. La domanda che poniamo ai lettori di Toro.it è: quella contro il Cagliari è stata la vittoria della svolta? Come di consueto potete farci sapere la vostra opinione tramite il sondaggio che trovate in fondo all’articolo o in basso a destra nella homepage di Toro.it.

Contro il Cagliari è stata per il Toro la vittoria della svolta? Sì

No

