Sondaggio / Il 54% dei lettori di Toro.it non considera un punto di svolta la vittoria contro il Cagliari, mentre per il 46% sí

I lettori e le lettrici di Toro.it non ritengono che la vittoria del Torino a Cagliari per 0-1, con gol di testa di Bremer, è stata quella della svolta. Questo è quanto emerge dal nostro sondaggio. Il 54% dei partecipanti al sondaggio non ritengono che i 3 punti rimediati contro i rossoblu alla Sardegna Arena faranno cambiare marcia alla squadra di Nicola. Mentre il restante 46% ha espresso un parare positivo sul fatto che i 3 punti rimediati contro i sardi possano essere quelli della svolta.