Sondaggio / Dopo la sconfitta contro il Crotone il presidente Cairo è tornato ad alzare la voce contro gli arbitri

Dopo l’amara sconfitta del Toro, per 4-2 contro il Crotone, il presidente Cairo ha manifestato la sua rabbia contro la direzione della gara da parte dell’arbitro Guida, tornando ad alzare la voce per porre ancora una volta l’attenzione su scelte arbitrali che hanno penalizzato i granata. La domanda che poniamo ai lettori di Toro.it è: Il presidente Cairo attacca ancora una volta gli arbitri. Siete d’accordo con lui? Come di consueto potete esprimere la vostra opinione tramite il sondaggio che trovate in fondo all’articolo o in basso a destra nella homepage di Toro.it.

Il presidente Cairo attacca ancora una volta gli arbitri: siete d’accordo con lui? Sì

No Guarda i risultati

