Sondaggio / Il 54% dei lettori di Toro.it non condivide l’attacco agli arbitri da parte del presidente Cairo

I lettori e le lettrici di Toro.it non approvano le parole da parte del presidente Cairo, le affermazioni che hanno manifestato la rabbia del numero 1 granata nei confronti di alcune decisioni arbitrali da parte di Guida, che ha diretto il match Crotone-Torino. Partita terminata 4-2 in favore della squadra calabrese. Il 54% dei partecipanti al sondaggio non ha gradito le parole del presidente Cairo, mentre il restante 46% approva l’attacco da parte del presidente del Toro nei confronti degli arbitri.