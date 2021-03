Sondaggio / Andrea Belotti è risultato negativo al Covid, contro l’Inter lo vorreste vedere in campo per dare una mano al Torino

Per Andrea Belotti il Covid è ora un brutto ricordo: dopo circa venti giorni di positività, il tampone del capitano del Torino è risultato negativo. Il Gallo, oltre a poter finalmente abbracciare la piccola Vittoria, nata poche ore prima che l’attaccante risultasse positivo al Covid, torna quindi a disposizione di Davide Nicola e domenica contro l’Inter potrebbe essere inserito nell’elenco dei convocati. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: vista l’importanze e le qualità di Belotti, lo vorreste vedere in campo nella partita contro i nerazzurri? Votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it, diteci se vorreste che il Gallo giocasse dall’inizio, entrasse per uno spezzone a partita in corso o se invece non lo fareste proprio giocare.