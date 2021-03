Sondaggio / Belotti è tornato dallo stop forzato per il Covid ma la maggior parte dei lettori vorrebbe aspettare ancora prima di schierarlo in campo

Belotti negativo al tampone è certamente una delle notizie migliori per Nicola e il Torino che ritrovano finalmente uno degli uomini migliori e più importanti di questa squadra. Un rientro fondamentale per tentare di rimettersi immediatamente in carreggiata dopo la sconfitta contro il Crotone e riprendere la corsa verso la salvezza. La domanda, adesso, riguarda ovviamente il suo rientro in campo: lo si vedrà già contro l’Inter, oppure Nicola deciderà di preservarlo ancora qualche giorno, visti i pochissimi allenamenti svolti dal Gallo, in vista delle prossime sfide contro Sassuolo e Sampdoria? A svelarlo sarà solo l’ufficialità delle formazioni, ovviamente ma intanto è a voi lettori che nei giorni scorsi avevamo chiesto di mettervi nei panni del tecnico granata.

I lettori non vogliono rischiare

E la maggior parte (43%) di chi a risposto al nostro sondaggio preferirebbe aspettare, non rischiare di schierare il Gallo Belotti già contro l’Inter, dandogli così il tempo di recuperare al meglio per tornare ad essere determinante dalle prossime gare in programma. Di opinione opposta, invece, solo il 18% dei lettori lo farebbe partire dal primo minuto. Tra i due “schieramenti” c’è poi un buon 39% che opterebbe per una via di mezzo dando a Belotti la possibilità di calcare il campo già contro i neroazzurri ma solo a partita in corso.