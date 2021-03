Sondaggio / Il Torino vince in rimonta 3-2 contro il Sassuolo, votate chi secondo voi è stato il miglior granata contro i neroverdi

Il Torino contro il Sassuolo ha trovato la prima vittoria casalinga di questo campionato. La squadra di Nicola è stata in grado di rimontare il Sassuolo vincendo 3-2. I granata hanno portato a casa 3 punti fondamentali per la lotta salvezza e molti giocatori hanno dato un importante contributo per ottenere questa vittoria. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: chi è stato il migliore in campo contro il Sassuolo? Potrete scegliere tra Sirigu, Lyanco, Ansaldi, Gojak e Zaza. Come di consueto potete esprimere la vostra opinione tramite il sondaggio che trovate in fondo all’articolo o in basso a destra nella homepage di Toro.it.