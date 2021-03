Sondaggio / Per il 46% dei lettori Zaza è stato il migliore in campo contro il Sassuolo, il numero 11 ha siglato una doppietta determinate

La vittoria contro il Sassuolo per 3-2 è stata fondamentale per i granata che hanno scavalcato il Cagliari in classica e hanno ottenuto 3 punti fondamentali per la lotta salvezza e per il morale. Diversi granata contro i neroverdi hanno portato a casa un’ottima prestazione ma, con il 46% dei voti, per i lettori e le lettrici di Toro.it Zaza è stato il migliore in campo. Seguono Mandragora con il 29% dei voti, il centrocampista granata ha segnato la rete del pareggio, poi troviamo Ansaldi che è stato votato dal 12% dei lettori, Gojak dal 6% e infine Lyanco e Sirigu che rispettivamente hanno ottenuto il 4% e il 3% da parte dei votanti.