Sondaggio / Il pareggio contro la Juventus nel derby della Mole può segnare la svolta decisiva nella stagione del Toro in vista della salvezza?

Il derby della Mole, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ha permesso al Torino di Nicola di staccare, anche se di poco, la zona retrocessione. Lungi dal considerarsi tranquilli, ovviamente ma sicuramente il punto strappato al Grande Torino fa comodo e non poco. Ed è un punto, oltretutto, che sta ben stretto ai granata con Belotti e compagni che avrebbero certamente meritato il bottino pieno. Ma quei due punti lasciati per strada, per una volta, lasciano sì un po’ di amaro in bocca ma non cancellano una prestazione che in un derby non si vedeva da anni. Il Toro non solo non si è fatto sottomettere dalla Juventus, ma ha fatto paura ai bianconeri. Soprattutto nel finale di gara dove ha sfiorato in più di un’occasione l’impresa. Un atteggiamento che in granata non si era ancora visto in questa stagione tragica: merito di quel cambiamento, soprattutto mentale, che Nicola ha saputo portare in squadra dal suo arrivo sulla panchina al posto di Giampaolo. E adesso?

Toro, è il momento della svolta?

Adesso il Toro è chiamato a dare continuità non solo ai risultati ma soprattutto alla mentalità, alla convinzione vista in campo contro la Juventus. E mentre si attende di vedere se contro l’Udinese i granata riusciranno ad essere all’altezza di questo obiettivo, è a voi che chiediamo quale importanza abbia avuto realmente il derby della Mole. Può essere davvero la partita della svolta, per il Toro, in vista della corsa salvezza?

