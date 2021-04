Sondaggio / Secondo la maggior parte dei nostri lettori, Torino-Juventus è la partita che porta una svolta nella stagione granata

Torna l’ottimismo in casa Toro. Il derby della Mole, da sempre considerato un match a sé e dal valore immenso sul fronte morale, ha riacceso la speranza con un pareggio che sarebbe potuto essere una vittoria. Siccome non si vive di “se e di ma”, i granata hanno guardato il bicchiere mezzo pieno, così come lettrici e lettori di Toro.it che, dopo la prestazione vista contro la Juve hanno fatto prevalere la fiducia a discapito della negatività che da diverso tempo ormai aleggiava in casa Toro.

Toro, la svolta grazie al derby è possibile

Alla domanda su una possibile svolta alla stagione data proprio dal derby, la maggioranza, infatti, si è detta favorevole. Il 54% si è infatti schierato dal lato più ottimistico, considerando l’ultimo match come una scossa positiva per la corsa alla salvezza. Il restante 46% invece, ha preferito restare con i piedi per terra e non ha visto nel derby la nascita di un punto da cui ripartire per giocare le restanti partite con un piglio diverso.