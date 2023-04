Sondaggio/ Il 53% lo fischierebbe, il 47% gli tributerebbe applausi: su Belotti anche i nostri lettori sono combattuti

Alle 18.30 si disputerà Torino-Roma. La sfida sarà molto importante per entrambe le squadre che vogliono assolutamente uscire dal campo con i tre punti. Oltre ad essere una sfida importante per la classifica però sarà anche importante per un altro motivo: sarà la prima volta che Belotti, dopo la sua lunghissima esperienza e i suoi tantissimi gol in granata, entrerà all’Olimpico Grande Torino da avversario. I tifosi sono sempre stati divisi sull’accoglienza da riservare all’ex capitano del Toro. Infatti molti non hanno apprezzato il fatto che abbia lasciato la squadra di Juric a parametro 0. Tuttavia ogni tifoso granata è grato all’attaccante italiano per i tantissimi gol segnati con la maglia granata. Certamente il voler tirare il calcio di rigore proprio contro il Torino nella partita di andata all’Olimpico di Roma non ha messo il numero 11 giallorosso in buona luce con i tifosi. Per questo è stato fatto un sondaggio e il risultato dimostra quanto detto poco fa: i tifosi sono divisi sull’accoglienza da riservare ad uno dei giocatori che è di diritto nella storia del Torino. Alla fine il risultato del sondaggio è stato che l’ex capitano dei granata, secondo la maggioranza dei lettori, vada accolto a suon di fischi. Una maggioranza tuttavia alquanto esigua, a dimostrazione del fatto che comunque non sia una scelta facile. Infatti sono stati pochi i voti di differenza che hanno consentito all’opzione “fischi” di vincere il sondaggio. Solamente il 53% dei lettori ha votato per fischiare il Gallo nella partita di questa sera, mentre il 47% ha optato invece per gli applausi.