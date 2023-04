Sondaggio / Andrea Belotti torna per la prima volta da avversario al Grande Torino: che accoglienza gli riservereste?

Sabato 8 aprile alle ore 18:30 va in scena Torino-Roma allo Stadio Olimpico Grande Torino. Per la prima volta dopo la sua lunga avventura al Toro, Andrea Belotti torna nel “suo” stadio da avversario. In giallorosso l’attaccante non è ancora esploso: sono 0 i gol segnati in campionato. La domanda che Toro.it fa ai suoi lettori e alle sue lettrici è la seguente. Applausi o fischi: che accoglienza riservereste a Belotti? Di seguito il box per esprimere la vostra opinione.

Applausi o fischi: che accoglienza riservereste a Belotti? Applausi

Fischi Guarda i risultati