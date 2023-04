Sondaggio / Riuscirà il Toro ad arrivare tra le prime 8 in Serie A? Ecco cosa hanno votato i lettori sul piazzamento dei granata

Quello tra Torino e Sassuolo è stato a tutti gli effetti uno scontro diretto per un piazzamento nelle prime 10 di Serie A. I granata hanno giocato una buona gara: nonostante lo svantaggio iniziale del Mapei Stadium, siglato da Pinamonti, gli uomini di Juric sono riusciti a riportare il risultato in equilibrio con il gol di Sanabria, che ha siglato il quarto gol nelle ultime 6 gare. 1-1 il risultato finale tra neroverdi e granata, che non ha di conseguenza smosso la classifica. Anzi, il Toro è stato scavalcato dalla Fiorentina, reduce dall’importantissima vittoria sull’Inter. Prima della gara, avevamo chiesto ai nostri lettori di sbilanciarsi sul piazzamento finale del Torino: il risultato del sondaggio.

Torino tra le prime 8 in campionato? La risposta dei lettori

Da quanto raccolto nel sondaggio, è evidente che non filtra ottimismo da parte dei tifosi del Toro. Il 77% dei votanti, infatti, ha escluso i granata dalle prime 8 classificate al termine della stagione di Serie A. La scelta può essere tutto sommato comprensibile: la Fiorentina è la squadra più in forma d’Europa e ha fatto meglio addirittura del Manchester City di Guardiola. Il Bologna sbaglia davvero poco e ha trovato molte sicurezze sotto la guida tecnica di Thiago Motta, mentre al settimo posto c’è la Juventus: difficile immaginare che i bianconeri possano rendersi protagonisti di una caduta libera in classifica. Il restante 23% è stato invece più ottimista, riponendo fiducia negli uomini di Juric.