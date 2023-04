Sondaggio / Dopo il pareggio contro il Sassuolo è più difficile la scalata per la zona Europa: il Torino arriverà almeno tra le prime otto?

Il pareggio contro il Sassuolo mette a rischio le ambizioni granata, con l’obiettivo Europa che sembra man mano sfumare. I ragazzi di Juric occupano infatti la 10ª casella in classifica, a 6 punti di distanza dalla Juventus, per adesso in zona Conference League. La domanda che facciamo a voi, lettori e lettrici di Toro.it, è la seguente: il Torino arriverà almeno tra le prime otto? Di seguito la possibilità di esprimere la vostra opinione.

Pensate che il Torino riuscirà a chiudere il campionato almeno fra le prime otto? Sì

No Guarda i risultati