Sondaggio / Andrew Gravillon potrebbe diventare il dopo Djidji: ecco cosa hanno votato i lettori sul possibile riscatto

Poche ma buone le presenze di Andrew Gravillon al Torino. Il difensore del Reims, arrivato in prestito durante la sessione di mercato invernale, ha già conquistato i cuori del popolo granata a partire da Ivan Juric, convinto in poco tempo di aver trovato il sostituto perfetto di Djidji. L’ex Crotone è infatti in scadenza di contratto e non ha ancora espresso intenzioni su un eventuale rinnovo, cosa che lascia aperta la porta alla sua partenza e che fa entrare in gioco il guadalupense. Il suo riscatto è fissato a 3,5 milioni, cifra abbordabile per il club granata, che potrebbe scegliere di affidare a lui la propria difesa. Abbiamo quindi chiesto ai nostri lettori di dirci la loro.

Gravillon, buone impressioni nelle prime partite

Il responso è stato più che positivo. L’86% ha infatti votato per il riscatto, dichiarandosi favorevole alla permanenza di Gravillon. In 4 presenze totali di cui 2 da titolare, è già riuscito ad impressionare con prestazioni attente e di livello. Il futuro con lui potrebbe essere radioso, cosa che però non condivide il restante 14%. C’è infatti chi si è detto contrario al prolungamento dell’avventura di Gravilon sotto la Mole, forse per la cifra che il Toro dovrebbe dare al club francese.