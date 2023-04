Finalmente il calvario di Pietro Pellegri è finito: contro il Sassuolo è tornato in campo e ora Juric può contare su di lui

Nel pareggio contro il Sassuolo sono arrivate buone notizie in casa granata. Infatti, oltre al rientro e all’assist di Valentino Lazaro, anche Pietro Pellegri è tornato in campo. La storia dei due giocatori è simile, in quanto anche l’attaccante italiano si è fatto male sul più bello. In questi mesi, Antonio Sanabria è stata l’unica punto di ruolo in rosa e sta facendo benissimo, ma Ivan Juric sicuramente vuole avere più scelta e un cambio a gara in corso può tornare molto utile. Adesso il classe 2001 è tornato con più voglia di prima e farà di tutto per diventare protagonista.

Il rientro e la stagione

Contro il Sassuolo è entrato in campo al minuto numero 86 al posto di Sanabria. Era già stato convocato contro Lecce e Napoli, ma non era ancora al top della condizione. “Pellegri ha lavorato molto durante la pausa, gli è servito molto, ha fatto bene, io credo che prima lo portavo in panchina sapendo di non doverlo utilizzare, ora invece so di poter contare su di lui”. Le parole di Ivan Juric dicono tutto: solo a partire dalla partita del Mapei Stadium si è potuto affidare a lui.

Pellegri ha saltato 11 partite

11 partite saltate per infortunio sono tante per un ragazzo di 22 anni, ma ha sempre avuto problemi fisici in carriera. In estate il Toro ha comunque creduto in lui, riscattandolo dal Monaco per 5 milioni di euro. La valutazione si è abbassata di parecchio, considerando che nel 2018 i francesi lo pagarono 21 milioni dal Genoa. Per lui in stagione 14 partite tra campionato e Coppa Italia, condite da 3 gol, 1 assist e 2 cartellini gialli. Dopo aver giocato contro Udinese e Milan a fine ottobre sembrava aver finalmente trovato la giusta continuità, ma poi si è infortunato a Bologna dopo soli 3 secondi di gioco. Questo fatto riassume la sua carriera, ma il giocatore ha voglia di far cambiare le cose.