Continua a brillare Sanabria, soprattutto in trasferta: ancora un gol per il paraguaiano, che segna molto più che al Grande Torino

Ancora un gol per Antonio Sanabria, sempre più trascinatore del Toro in questo 2023. Il paraguaiano, che aveva iniziato con non poche difficoltà la stagione, è definitivamente emerso e adesso non vuole più fermarsi. Un cambio di rotta chiaro e decisivo. Da 4 gol nelle prime 15 giornate a 4 nelle ultime 8, con una media totalmente cambiata. Ma il dato curioso è un altro. Il numero 9, infatti, ha segnato 7 delle 8 reti lontano dal Grande Torino. Statistica molto curiosa, pensando soprattutto a come la stragrande maggioranza dei bomber abbia bisogno del supporto dei propri tifosi per fare bene. Sanabria, invece, sembra trovarsi meglio lontano dalle mura amiche. Questione di pressione? Forse, ma intanto i gol continuano ad arrivare. Certo è che se aggiungesse anche qualche marcatura al Grande Torino la stagione potrebbe davvero svoltare.

Il record personale di gol

Altro dato positivo riguarda il numero di gol. Con quello segnato al Sassuolo, infatti, Sanabria ha allungato ancora il proprio record personale di gol in Serie A in una stagione, raggiunto sia lo scorso anno che nella stagione 19/20 con il Genoa. Per eguagliare il record assoluto, invece, c’è bisogno di un ulteriore sforzo. Il massimo è rappresentato infatti dagli 11 gol segnati in Liga con lo Sporting Gijon nell’annata 15/16. Numeri non utopici per Sanabria, soprattutto se dovesse proseguire questo stato di forma.