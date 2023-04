Il Torino non va oltre all’1-1 contro il Sassuolo e scivola a -7 dal settimo posto: resta l’obiettivo dell’ottava posizione

È una stagione molto particolare, questa, tanto che a dieci giornate dal termine non è ancora chiaro se il settimo poto garantirà la qualificazione a una coppa europea, se basterà l’ottavo piazzamento in classifica o se invece sarà necessario arrivare almeno sesti per giocare in Europa. Tutto dipenderà da chi vincerà la Coppa Italia e datome si evolverà il processo alla Juventus. In attesa di avere delle risposte, la certezza (l’unica finora) è che dopo l’1-1 contro il Sassuolo di ieri sera, l’obiettivo del settimo posto per il Torino diventa quasi impossibile da centrale.

Il Torino scivola in classifica

La Juventus ha ora sette punti in più in classifica e sta viaggiando a un ritmo incredibile, più alla portata l’obiettivo ottavo posto ma ci sarà da battere nella corsa una Fiorentina in grande spolvero e poi Sassuolo, Bologna e Udinese. L’obiettivo del Torino ora è proprio quello di raggiungere quell’ottava posizione in classifica, una posizione che permetterebbe di partire dagli ottavi di finale nella prossima Coppa Italia ma anche (Inter e Giustizia sportiva permettendo) di guadagnare il pass per la prossima Conference League. Certo non si potranno perdere altri punti per strada come è accaduto ieri.