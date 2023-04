Una buona prestazione quella di Nemanja Radonjic contro il Sassuolo: il trequartista sembra molto più motivato

Un 1-1 che dice tanto al Torino, non solo in termini di classifica e ambizioni, ma anche per quanto riguarda i singoli. Se Sanabria si è dimostrato ancora una volta bomber da trasferta, in Emilia si è messo in mostra anche Nemanja Radonjic. Tanti tocchi, altrettante azioni offensive e grande pericolosità che hanno messo in difficoltà la retroguardia neroverde. Il serbo, nella classica posizione di trequartista sinistro, spesso è entrato in mezzo al campo rompendo le linee difensive della difesa di Dionisi, dando possibilità ai compagni di trovare importanti soluzioni di gioco. E poi, anche la traversa colpita nel primo tempo che ancora trema. Una frustata al volo con cui il numero 49 ha scaricato tutta la propria rabbia, colpendo solamente il legno. Segni, comunque, di un Radonjic assolutamente ritrovato in seguito alla brutta discussione avuta con Juric durante il derby. E chissà che ora lo stesso allenatore croato non lo riproponga anche contro la Roma dal primo minuto.

Le parole di Juric e Vagnati

Juric, a fine partita, ha anche commentato in modo positivo la prestazione dell’ex Marsiglia, affermando: “La vita è così. Dopo Juve aveva bisogno di uno shock per reagire e lo ha fatto benissimo allenandosi bene. Oggi è stato sfortunato”. Appello questa volta alla sfortuna e non agli atteggiamenti del calciatore, che ieri sono chiaramente piaciuti al mister. Non solo Juric, ma anche il dt Vagnati ha parlato molto bene del serbo: “Radonjic deve trovare la continuità nel quotidiano, mantenendo alta concentrazione e ritmo. Quello che fai in settimana te lo ritrovi la domenica. Nell’ultima parte di stagione si sta allenando molto bene, spero che abbia capito il suo valore perché come tecnica e forza potrebbe giocare in un top club”. Sliding doors, dunque. La stagione di Radonjic, ora, può svoltare.