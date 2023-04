Uno dei duelli che deciderà le sorti della partita sarà quello tra Frattesi e Ricci, insieme all’Empoli nel 2019/2020

A centrocampo questa sera ci sarà un duello che potrebbe decidere le sorti della partita: quello tra Ricci e Frattesi. I due centrocampisti avranno il compito di gestire il pallone e dare ritmo e fluidità alle manovre delle rispettive squadre. Entrambi giovani i due talenti italiani sono cresciuti moltissimo nelle ultime due stagioni sono simili dal punto di vista delle qualità tecniche anche se probabilmente il giocatore del Sassuolo è più offensivo rispetto al suo compagno di reparto dei granata. Come dimostrano anche le statistiche dei due giocatori. Infatti se Samuele Ricci sta disputando un’ottima stagione avendo segnato un gol e fornito un assist il suo collega neroverde ha già messo a segno ben 6 gol in 27 apparizioni in Serie A.

Entrambi i centrocampisti sono passati dall’Empoli

Entrambi centrocampisti sono molto giovani: Frattesi ha infatti 23 anni, mentre Ricci ne ha appena 21. Tuttavia, nonostante la giovane età i due giocatori sono comunque molto importanti, se non indispensabili per le rispettive squadre. Nonostante abbiano compiuto percorsi molto diversi nel mondo del calcio i due sono stati anche compagni di squadra, a Empoli. Nella stagione 2019-2020 infatti Davide Frattesi passò dal Sassuolo ai toscani in prestito, nella stessa stagione Samuele Ricci passava dalla squadra under 19 alla prima squadra. Dopo quella stagione però i cammini dei due centrocampisti si divisero. Mentre il numero 28 dei granata restò ad Empoli per poi sbarcare a Torino nella stagione 2021/22, il centrocampista neroverde fece ritorno al Sassuolo per andare nuovamente in prestito al Monza. Al termine di questo prestito però Frattesi non andò più in prestito ma restò tra i neroverdi e diventò sempre più importante nel progetto della sua squadra. Nelle ultime sessioni di mercato il suo nome è stato anche accostato alla Roma ma alla fine è rimasto a Reggio Emilia.