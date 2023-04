I precedenti di Sassuolo-Torino: l’ultima volta vinsero i granata grazie ad un gol di Pjaca a pochi minuti dal termine

Sassuolo-Torino ha tutta l’aria di essere uno scontro diretto per l’Europa: i granata precedono di un punto gli uomini di Dionisi e si trovano a 8 distanze dal sesto posto, utile ad un’eventuale qualificazione in Conference League. Una vittoria, dunque, permetterebbe agli uomini di Juric di lanciarsi ulteriormente verso un posto in Europa, seppur difficile. Sono 9 i precedenti tra i due club nella massima competizione, in casa degli emiliani. Il bilancio è in favore del Toro, che dal Mapei è uscito sconfitto una sola volta: era il 18 gennaio 2020, a segno Boga e Berardi. Per il resto 2 vittorie granata e 6 pareggi.

L’ultimo precedente a Sassuolo

L’ultima gara dei granata al Mapei risale al 17 settembre 2021, in cui il Toro si impose 0-1. In quell’occasione fu Pjaca a sbloccare la gara al minuto 83′, con un grande tiro a giro dal vertice sinistro dell’area di rigore. Una gara ricca di ripartenze per gli uomini di Juric, ma che nel primo tempo sembrava essere stregata. Nei primi 45 minuti, infatti, sia Brekalo che Praet colpirono due legni dalla distanza.

La prima vittoria al Mapei

I primi 3 punti conquistati al Mapei Stadium risalgono al 19 gennaio 2014: il Sassuolo giocava la sua prima stagione in assoluto in Serie A ed uscì sconfitto sotto i colpi di Ciro Immobile e Matteo Brighi, che segnarono una rete per tempo. Il risultato finale fu 0-2 su un campo martoriato dalla pioggia e offuscato dalla nebbia. Sulla panchina c’era Gian Piero Ventura.

L’unica sconfitta del Torino

Il 18 gennaio 2020 è arrivata la prima sconfitta a Reggio Emilia, dopo un lungo filotto di risultati utili. Il Sassuolo, reduce da tre gare senza punti, sconfisse in rimonta gli uomini di Mazzarri, in piena lotta per l’Europa. Quella sconfitta diede poi inizio ad una profonda crisi, culminata con l’esonero dell’allenatore ex Napoli.