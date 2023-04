Contro il Sassuolo Gravillon partirà dal primo minuto: Ivan Juric vuole testarlo e capire se potrà essere l’erede di Djidji

Questa sera contro il Sassuolo sulla linea dei difensori del Torino giocherà ancora una volta dal primo minuto Andreaw Gravillon. Lo ha annunciato Ivan Juric nella conferenza stampa prepartita, spiegando che il nazionale del Guadalupa verrà preferito a Koffi Djidji. Una scelta che l’allenatore ha fatto anche nelle scorse uscite e il motivo è semplice: vuole testarlo in vista della prossima stagione.

Gravillon: l’erede di Djidji

Gravillon è arrivato in granata in questa ultima sessione di calciomercato invernale. In prestito dallo Stade Reims, il Torino ha il diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Koffi Djidji è in scadenza e lui può diventare il suo erede: “Ci sono caratteristiche buone, interessanti, vogliamo vederlo sotto alcuni punti di vista, ci sono da scoprire delle cose. Lui è meno veloce di Djidji ma ha altre caratteristiche”. Quale momento migliore se non questo per testarlo? Il difensore numero 5 deve essere messo alla prova e finora ha risposto molto bene. Djidji è stato uno dei giocatori più impiegati nella gestione Juric, ultimamente ha avuto anche qualche problemino fisico e Gravillon deve cogliere l’occasione. In caso di partenza del francese, se si vuole avere un difensore pronto a sostituirlo, è giusto mettere in campo adesso il classe 1998 nato a Guadalupa, che tra le altre ha militato proprio nel Sassuolo in Italia. Da quando è arrivato, è stato in panchina contro Udinese, Cremonese e Bologna. Contro Milan e Juventus è subentrato, giocando rispettivamente 10 e 6 minuti. Nelle ultime due invece, contro Lecce e Napoli, è partito titolare. Contro il Lecce ha giocato 81 minuti, contro il Napoli 54.