Ecco dove vedere Sassuolo-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 3 aprile alle ore 20:45

Pausa finita ed è di nuovo tempo di calcio per il Torino di Juric, che domani, lunedì 3 aprile, chiuderà ufficialmente la ventottesima giornata nel match contro il Sassuolo. Con un solo punto di vantaggio dai neroverdi, il Toro non può sbagliare, soprattutto dopo il brutto 4-0 subito contro il Napoli. Serve un riscatto e i granata proveranno a trovarlo proprio contro i neroverdi. Il match, in programma per le 20-45 al Mapei Stadium, sarà visibile su a DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. L’app è disponibile su smart TV e console di gioco. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX. Sarà inoltre disponibile su Sky Sport Calcio (canali 202 e 249 del satellite e 473 e 483 del digitale terrestre). Lo streaming sarà trasmesso anche su Sky Go e su NOW.