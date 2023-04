Come contro il Napoli (e come ad inizio stagione) la trequarti sarà affidata a Vlasic e Radonjic: ancora out Karamoh, Miranchuk in forse

Contro il Sassuolo Juric non avrà molta scelta sulla trequarti: toccherà a Vlaisc e Radonjic. La coppia di trequartisti aveva iniziato la stagione giocando con continuità anche a causa dell’infortunio di Miranchuk e al fatto che Karamoh fosse ancora indietro rispetto ai compagni. Poi con il ritorno di Miranchuk e la successiva esplosione di Karamoh, Radonjic ha perso sempre più spazio, mentre il numero 16 è diventato un titolare inamovibile. Ora l’ex Parma è indisponibile per un infortunio e il russo non è al massimo e potrebbe al più entrare a partita in corso. Per queste difficoltà Ivan Juric sarà costretto a schierare Vlasic e Radonjic a supporto dell’unica punta.

Radonjic rendimento altalenante ma dopo il derby ha risposto bene

Vlasci ormai si è preso la trequarti e nessuno potrà convincere Juric a privarsene se non costretto. Miranchuk anche è stato molto importante per il tecnico granata. Karamoh essendo un giocatore molto versatile e avendo dimostrato le sue ottime qualità si è guadagnato diversi minuti. Radonjic invece dopo un ottimo inizio si è un po’ perso perdendo quindi anche minuti importanti. In particolare durante il Derby della Mole il numero 49 era entrato ed era stato poi tolto dopo meno di 15 minuti dal tecnico di Spalato che poi lo aveva bacchettato in conferenza stampa. Dopo quella partita il serbo è riuscito almeno a riscattarsi fornendo anche un grande assist a Sanabria nella partita contro il Lecce. Contro il Sassuolo un’altra occasione.