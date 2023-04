L’ex Lorient torna da avversario contro i granata, che lo hanno corteggiato in estate per portarlo sotto la Mole

A volte ritornano ed è proprio questo il caso: il Toro, che domani affronterà il Sassuolo, si prepara a ritrovare anche l’ex obiettivo di mercato Laurienté. Da potenziale granata è ora invece l’avversario a cui gli uomini di Juric dovranno prestare particolare attenzione e il suo rendimento lo dimostra. Out solo in tre occasioni, si è sempre fatto trovare pronto dando il giusto contributo al reparto offensivo neroverde, che difficilmente se ne priverà nella prossima partita.

Lauriente, 7 gol e 6 assist

Le sue venti presenze collezionate sono state contornate da sette reti e sei assist. Un bottino decisamente prezioso per il suo club, attualmente a un solo punto di distanza dai granata. Quello che attende le due formazioni è quindi uno scontro diretto a tutti gli effetti e molto dipenderà anche dall’ex Lorient, capocannoniere assieme a Berardi del club. Ala destra versatile che sa condurre il gioco con palla al piede, può mettere in difficoltà anche sui calci piazzati, punto debole del Torino.

Toro, corteggiamenti per il francese vanificati dal Lorient

Non a caso piaceva infatti a Juric. Grazie alla sua capacità di saltare l’uomo e aggiungere superiorità numerica davanti, ptoeva essere il giocatore ideale da aggiungere alla trequarti granata, cosa che non è avvenuta per un soffio. Dopo un lungo corteggiamento da parte di Vagnati, non è stato trovato l’accordo con il suo club: e al Sassuolo Laurienté sta dimostrando tutto il suo valore.