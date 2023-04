Agli agenti il club granata ha versato poco meno di 3 milioni nel 2022: è ultima, guida la Juventus

Sono stati resi noti i dati sulle cifre spese dalle squadre di Serie A per gli agenti nel 2022. In tutto l’anno le squadre di Serie A hanno versato ben 205 milioni ai vari procuratori, con una media di più di 10 milioni per squadra. In questa particolare classifica possiamo trovare la Juventus al primo posto con più di 51 milioni spesi, seguita da Inter e Roma entrambe sopra i 20. A chiudere la top 4 c’è la Fiorentina che precede le altre big del campionato con più di 13 milioni spesi. Spostandosi invece sul fondo della classifica possiamo trovare lo Spezia al quart’ultimo posto con circa 3 milioni spesi, dopo la squadra ligure si sono piazzate due neo promosse, Cremonese e Lecce, con una spesa tra i 2 e i 3 milioni. La classifica si chiude con il Torino in ultima posizione con 2 milioni 7 mila e 500 euro spesi per gli agenti.

Soldi spesi per i procuratori: ecco la classifica completa

Juventus: 51.336.558 euro

Roma: 21.103.812 euro

Inter: 20.569.533 euro

Fiorentina: 13.564.065 euro

Napoli: 12.486.735 euro

Milan: 12.057.098 euro

Udinese: 10.181.773 euro

Bologna: 9.222.626 euro

Salernitana: 8.777.980 euro

Atalanta: 6.720.828 euro

Lazio: 6.315.085 euro

Sassuolo: 6.203.512 euro

Empoli: 4.908.250 euro

Hellas Verona: 4.672.305 euro

Monza: 3.901.003 euro

Sampdoria: 3.246.183 euro

Spezia: 3.221.500 euro

Cremonese: 2.829.873 euro

Lecce: 2.419.765 euro

Torino: 2.007.500 euro