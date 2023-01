Andreaw Gravillon è arrivato a Malpensa: contratto depositato, si attende l’ufficialità

Movimento in entrata per il Torino in difesa: Andreaw Gravillon è arrivato in Italia pochi minuti fa. Lasciato l’aeroporto di Malpensa, il giocatore ha firmato col club granata. Si attende solo l’ufficialità: il difensore domani completerà le visite mediche. Il francese ha già giocato in Italia con le maglie di Inter (giovanili), Benevento, Pescara, Sassuolo e Ascoli.