Emirhan Ilkhan lascia il Torino in prestito e va alla Sampdoria, in cambio in granata arriva Ronaldo Vieira

Movimento in uscita per il Torino a centrocampo. Il classe 2004 turco Emirhan Ilkhan lascia i granata e va alla Sampdoria in prestito fino a giugno. In cambio al Toro arriva Ronaldo Vieira: una trattativa che si è sviluppata a partire da ieri sera e che oggi si è conclusa.