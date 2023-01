Adesso è ufficiale: Ronaldo Vieira è un nuovo calciatore del Torino, centrocampista classe 1998 in arrivo dalla Sampdoria

Moviemento in entrata per il Torino a centrocampo. Ufficiale il passaggio in granata, in prestito con diritto di riscatto, di Ronaldo Vieira. Classe 1998, arriva dalla Sampdoria al posto di Emirhan Ilkhan, che fa il percorso inverso.