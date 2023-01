Operazioni e ufficialità del 31 gennaio 2023, ultima giornata di calciomercato: alle 20 la chiusura

Ultimo giorno di mercato: alle 20 il gong di una sessione estiva che non ha regalato grandissimi colpi. C’è ancora qualche ora di tempo per chiudere operazioni e per provare a portare a casa giocatori in grado di cambiare le sorti di una stagione. Ecco ora per ora le trattative e le ufficialità dell’ultimo giorno di calciomercato invernale.

Calciomercato, ultimissime: ufficialità e trattative

ore 8.50 Non solo Bajrami ma pure Zortea: il Sassuolo cercherà di accontentare Dionisi con due innesti, mentre Traorè si trasferirà al Bournemouth

ore 8.30 Nella serata di ieri il Toro ha provato ad imbastire lo scambio Ilkhan-Vieira con la Sampdoria. Oggi sarà il momento per provare a chiudere questa operazione.



ore 9:50 Il Cosenza e il Monza stanno trattando per il trasferimento di Salvatore Molina dal club biancorosso alla società calabrese

Ore 10:11 UFFICIALE: Matthew Garbett ha lasciato il Toro per trasferirsi in prestito al NAC Breda