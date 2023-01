Ecco chi è Andreaw Gravillon, difensore classe 1998 che è finito nel mirino del dt granata Davide Vagnati

Nelle ultime ore nei salotti del mercato della sessione di gennaio 2023 si è tornato a parlare di una vecchia conoscenza del calcio italiano e cioè di Andreaw Gravillon, difensore classe 1998 in forza al Reims. Il giocatore della nazionale guadalupese è chiacchierato, anche perché rappresenta un profilo molto interessante e con ampi margini di crescita. Gravillon infatti è un difensore centrale che può essere definito un elemento completo grazie alle doti fisiche e atletiche. Inoltre, è doveroso sottolineare che Gravillon ha tra le sue qualità migliori una grande velocità.

Gravillon: la carriera

Gravillon è nato l’8 febbraio 1998 a Pointe-à-Pitre in Guadalupa. Da bambino si trasferisce in Francia a Garges-lès-Gon esse, dove nella squadra locale inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo del pallone. Qui in occasione di un torneo viene visto e segnalato da alcuni osservatori dell’Inter. Gravillon dunque approda nel settore giovanile del club milanese, dove tra l’altro con la Primavera nerazzurri riesce a vincere una Coppa Italia e un campionato, fino ad arrivare alla parte finale della stagione 2016-2017 dove il giocatore guadalupese colleziona diverse convocazioni in prima squadra però senza riuscire mai a mettere piede in campo.

Nel 2017 l’arrivo in Italia

Nel luglio del 2017 Gravillon viene acquistato dal Benevento e debutta in Serie A in un match tra i campani e il Crotone. Nel gennaio del 2018 il difensore, cresciuto in Francia, si trasferisce al Pescara dove vi resta fino al trasferimento al Sassuolo avvenuto nel luglio del 2019, in neroverde collezionò solo una presenza. Nel settembre del 2019 Gravillon approda all’Ascoli dove colleziona in totale 30 presenze. Prima delle due parentesi in Francia, prima al Loriet e poi allo Stade de Reims dove milita tutt’ora.